Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter verteilt Kopfnuss im Einkaufsmarkt

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Mittwochabend kam es in einem Einkaufslagen in der Marktstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann und einem 25-Jährigen aus Saarbrücken. Der Unbekannte brüskierte sich über die lange Warteschlange an der Kasse und versetzte aus unbekannten Gründen dem vor ihm wartenden 25-Jährigen einen Kopfstoß, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell