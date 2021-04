Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fensterscheiben an Kirche eingeworfen

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es letzte Nacht in der Straße An der Marienkirche. Insgesamt 4 Fensterscheiben an der katholischen Kirche "Schmerzhafte Mutter" wurden von einem unbekannten Täter eingeworfen. Der Gesamtschaden an der Kirche, die zur Pfarreiengemeinschaft Völklingen St. Eligius gehört, konnte bislang noch nicht beziffert werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

