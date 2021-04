Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen. (ots)

Am Montag, dem 12.04.2021, ereignete sich gegen 22:45 Uhr in Völklingen am Kreisverkehr der B 51 auf der Richtungsfahrbahn Völklingen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dort angebrachten Verkehrszeichen, wodurch Sachschaden entstand. In der Folge entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem im Frontbereich beschädigten, silbernen VW-Golf unerlaubt von der Örtlichkeit in Richtung Innenstadt.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Völklingen unter 06898-2020 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell