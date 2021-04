Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Fahrrades

Völklingen. (ots)

Am 12.04.2021 hat sich gegen 18:53 Uhr vor dem Anwesen Karl-Janssen-Straße 1 in Völklingen ein Fahrraddiebstahl ereignet. Ein unbekannter Täter hat das dort auf dem Seitenständer abgestellte silberne Damenrad der Marke Herkules der Geschädigten an sich genommen und ist mit diesem in Richtung Bahnhof Völklingen davongefahren. Der männliche Täter war ca. 180-190 cm groß und 18-20 Jahre alt.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 entgegen.

