Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigungen an zwei Schulgebäuden

Völklingen-Heidstock / Völklingen. (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 09.04.2021, 17:45 Uhr, bis Montag, dem 12.04.2021, 06:40 Uhr, warfen sowohl an der Marie-Curie-Schule in der Moselstraße in Völklingen-Heidstock als auch am davon unweit entfernten Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium in der Lortzingstraße in Völklingen unbekannte Täter jeweils mittels eines Steines eine Fensterscheibe ein.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell