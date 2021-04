Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei Völklingen sucht nach Unfallflucht in Ludweiler nach blauem Peugeot 207.

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Völklinger Straße in Ludweiler aus Richtung Lauterbach kommend, als er kurz vor der Einmündung Werbelner Straße den Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw abfuhr.

Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt nach dem Unfallgeschehen unerlaubt in Richtung Geislautern fort, obwohl er selbst das Gehäuse seines Außenspiegels am Unfallort zurückließ. Der geschädigte Fahrzeughalter des geparkten Pkw, der während des Unfalls in seinem Fahrzeug saß, alarmierte umgehend die Polizei.

Diese sucht nun nach einem Peugeot 207 in metallic-blauer Farbe mit Völklinger Kreiskennzeichen, dem das Gehäuse des Außenspiegels der Beifahrerseite fehlt.

