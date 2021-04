Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Schrotthändler beim Diebstahl von Erdnägeln auf frischer Tat betroffen

Heusweiler (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr alarmierten Anwohner eines Wahlschieder Wohngebiets die Polizei Völklingen, nachdem sie den Diebstahl von Erdnägeln aus dem Vorgarten eines Nachbaranwesens beobachtet hatten. Zwei Schrottsammler waren mit einem Transporter vorgefahren und hatten zunächst das an den Erdnägeln befestigte Flatterband entfernt, bevor sie ihr Diebesgut aufluden. Den aufmerksamen Nachbarn gelang es anschließend, die Schrottsammler bis zum Eintreffen der Polizei an einer Flucht zu hindern. Die beiden Schrottsammler, zwei 44- und 21- jährige Männer aus Saarbrücken, erwartet jetzt nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls. Bei einer polizeilichen Überprüfung wurden zudem erhebliche Verstöße gegen Auflagen zum Schrottsammeln festgestellt, was mehrere Bußgeldverfahren nach sich zog.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell