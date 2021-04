Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Transporters in Großrosseln.

Großrosseln (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Schloßstraße im Ortsteil Karlsbrunn der Gemeinde Großrosseln ein weißer Fiat Ducato mit der Firmenaufschrift "SMR" entwendet. Das Firmenfahrzeug mit Saarlouiser Kreiskennzeichen wurde um 20:00 Uhr vor dem Wohnanwesen des Mitarbeiters abgestellt und letztmalig gegen 22:00 Uhr gesehen. Am frühen Freitagmorgen gegen 05:15 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

