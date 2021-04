Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vollstreckung eines Haftbefehls nach vorangegangenen Streitigkeiten

Völklingen (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei in Völklingen über eine lautstarke Auseinandersetzung im Netto-Markt in der Marktstraße in Völklingen in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnten die Beteiligten, welche an einem Pfandautomaten in Streit gerieten, getrennt werden. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass einer der Beteiligten, ein 68-jähriger Mann aus Völklingen, per Haftbefehl gesucht wird. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er durch die Beamten festgenommen. Kurz vor der Zuführung in das Polizeigewahrsam, bat der Mann die Polizisten, noch eine Zigarette rauchen zu dürfen. Bei der Kontrolle des mitgeführten Tabaks mussten die Beamten mit Erstaunen feststellen, dass dieser mit Cannabisblüten versetzt war. Nun erwartete den Mann auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Tabak wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell