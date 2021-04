Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Küchenbrand mit zwei leicht verletzten Personen

Püttlinen-Köllerbach. (ots)

Gegen 19:40 Uhr am 01.04.2021 erhielt die Polizei Völklingen Mitteilung über einen Küchenbrand in einem Mehrparteienanwesen in der Sommerbergstraße. Es stellte sich vor Ort heraus, dass auf einem Herd stehendes Essen bei der Zubereitung in Brand geraten war. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch Beamte der Polizei Völklingen gelöscht werden.

Beim vorherigen Versuch eines Anwohners das Feuer zu löschen, verletzte sich dieser leicht. Ein weiterer Hausbewohner wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Zur medizinischen Behandlung wurden die verletzten Hausbewohner in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Püttlingen belüfteten die betroffenen Wohnung, die vorübergehend nicht bewohnbar war. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell