Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Völklingen-Wehrden. (ots)

Am Donnerstag, dem 01.04.2021, ereignete sich in der Schaffhauser Straße in Völklingen-Wehrden gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem die 64-jährige Unfallverursacherin zunächst mit einem geparkten Pkw und in der Folge mit einem Laternenmast sowie einer Hauswand kollidierte. Durch den Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Völklingen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die Unfallverursacherin ihr Fahrzeug unter alkoholischer Beeinflussung geführt hatte, wobei sich der Verdacht letztlich nach Durchführung eines entsprechenden Tests erhärtete.

Der Fahrzeugführerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde einbehalten. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

