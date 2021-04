Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Heusweiler (ots)

Am frühen Morgen des 01.04.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Zum Vogelsborn in Heusweiler. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem Pkw mit einem dort geparkten Pkw, sodass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der Fahrer ließ in der Folge sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug vor Ort zurück und flüchtete in unbekannte Richtung. Ermittlungen zum Unfallverursacher laufen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum 01.04.2021, 02:00 Uhr bis 04:00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Zum Vogelsborn gemacht haben.

