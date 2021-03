Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten

Heusweiler (ots)

Am Montag, den 29.03.2021, kam es gegen 09:10 Uhr auf der BAB 8, Fahrtrichtung Luxemburg, in Höhe des Rastplatz Kutzhof zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wechselte ein Pkw-Fahrer die Fahrspur, übersah hierbei den neben ihm fahrenden Lkw und kollidierte mit diesem leicht. Am unfallverursachenden Pkw entstand Sachschaden. Ob an dem Lkw ebenfalls ein Schaden entstanden ist, konnte bislang nicht geklärt werden, da dieser die Kollision offenbar nicht bemerkte und weiterfuhr.

Zeugen des Unfalls wenden sich bitte über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten an die PI Völklingen.

