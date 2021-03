Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einer Kirche

Riegelsberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat in der Zeit von Mittwoch, 24.03.2021, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 25.03.2021, 17:00 Uhr, über die unverschlossene Eingangstür die Kirche in der Hixberger Straße in Riegelsberg. Im Eingangsbereich der Kirche schraubte der Unbekannte einen Opferstock von der Wand und entwendete diesen in der Folge mitsamt Inhalt. Täterhinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 / 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell