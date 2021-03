Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte ein Fallrohr einer Regenrinne an einem Anwesen in der Ritzwiesenstraße. Zudem wurden in der Straße ein Bauzaun umgeworfen sowie mehrere Steine aus einer Vorgartenmauer herausgebrochen. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 / 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell