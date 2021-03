Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zwei mal hintereinander Reifen platt gestochen

Völklingen-Ludweiler (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem PKW kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hahnenkopfstraße. Bei einem vor dem Anwesen Nr. 59 geparkten Smart wurde der linke Vorderreifen platt gestochen. Der Halter des Wagens hatte den Reifen erst am Montagabend gewechselt, da der Reifen in der Nacht zuvor schon einmal von einem unbekannten Täter platt gestochen worden war. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020

