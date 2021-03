Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 16-Jähriger Krad-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Völklingen (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt kam es am letzten Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr in der Püttlinger Straße. Als ein Streifenwagen einen Jugendlichen auf einer Motocross-Maschine ohne Kennzeichen entdeckte, der von der Straße Am Wasserwerk in die Püttlinger Straße in Richtung Innenstadt eingebogen war, versuchte dieser sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Er überholte in riskanter Fahrweise mehrere Fahrzeuge und konnte schließlich in der Neptunstraße angehalten und kontrolliert werden. Der 16-Jährige gab als Grund seiner Flucht an, das Kleinkraftrad nicht zugelassen zu haben. Ebenso wenig war er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren. Bei dem riskanten Fahrmanöver des 16-Jährigen wurden mehrere Fahrzeugführer gezwungen, stark abzubremsen, um eine Kollision mit dem Jungen zu vermeiden. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

