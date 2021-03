Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Püttlingen (ots)

Am 20.03.2021, gegen 18:05 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Völklinger Straße/Derler Straße ein Verkehrsunfall. Der 56-jährige Fahrer eines VW Golf fuhr in der Derler Straße unmittelbar vor der Einmündung an einem wartenden Pkw vorbei. Hierbei kollidierte der VW frontal mit einem Skoda, welcher von der Völklinger Straße in die Derler Straße abbog. Durch den Aufprall wurde der Skoda gegen den wartenden Pkw gedrückt. Alle Beteiligten erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Zwei von ihnen wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste entfernt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 45000EUR.

