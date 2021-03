Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verfolgungsfahrt mit Motocrossmaschine

Völklingen (ots)

Am 19.03.2021, gegen 16:05 Uhr, entzog sich der Fahrer einer Motocrossmaschine in der Püttlinger Straße einer Polizeikontrolle durch Flucht. An der Maschine war kein Kennzeichen angebracht. Der jugendliche Fahrer fuhr hierbei mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet Sonnenhügel und überholte mehrere Fahrzeuge, welche abbremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von der Polizei gestoppt werden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, die Motocrossmaschine war nicht versichert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch das rücksichtslose Fahren gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen, Tel. 06898/2020, in Verbindung zu setzen.

