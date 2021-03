Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl in Berufsbildungszentrum

Völklingen-Heidstock (ots)

Zu einem Einbruch in das Berufsbildungszentrum in der Straße Am Bachberg kam es letztes Wochenende. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf die Rückseite des Gebäudes und kletterte auf das Zwischendach eines Gebäudeteils. Dort angekommen zertrümmerte er das Fenster des ehemaligen Technikraums und begab sich ins Gebäudeinnere. Von dem Täter wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und eine Kamera sowie ein Laptop gestohlen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 2500 EUR. Ein Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahl wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020

