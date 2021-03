Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Besonders schwerer Fall von einem Anhänger mit Bagger

Völklingen-Lauterbach (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es in dem Zeitraum von Freitag, den 12.03.2021 gegen 10:15 Uhr, bis zum Montag den 15.03.2021 gegen 09:30 Uhr am Ende der Kreuzwaldstraße. Bislang unbekannte Täter entwendeten den auf dem Waldparkplatz abgestellten Fahrzeuganhänger, auf dem sich ein 2,5 Tonnen schwerer Kompaktbagger der Marke JCB 80/20 befand. Der Anhänger war mittels Deichselschloss und Parkkralle besonders gesichert. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020

