Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Völklingen-Geislautern (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich Rotweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Als der 60-jährige Fahrer eines dunklen VW Passat Kombi die Ludweilerstraße in Richtung Ludweiler befuhr kam ihm aus der entgegengesetzten Richtung ein weinroter SUV der Marke Mazda entgegen und stieß mit dem Wagen des 60-Jährigen zusammen. Als dieser seinen Wagen an der Bushaltestelle am Rotweg abgestellt hatte, um die Personalien mit der Fahrerin des Mazda auszutauschen flüchtete diese in Richtung Völklingen. Nach Angaben des 60-Jährigen sei die flüchtende Fahrerin ca. 45 bis 50 Jahre alt gewesen und habe schwarze Haare getragen. An dem Mazda sei ein KFZ-Kennzeichen "SB" für Saarbrücken angebracht gewesen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell