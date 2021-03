Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung

Bous (ots)

Am Samstag den 20.02.2021 gegen 19:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Gartencenter Dehner zu einer Bedrohung. Zunächst wurden aus einem silbernen Hyundai, der mit zwei jungen Männern besetzt war, rohe Eier auf eine Gruppe von Skateboardfahrer geworfen. Es kam zum Streit zwischen den Beteiligten, in dessen Verlauf der Fahrer des Hyundai eine schwarze Schusswaffe gezogen haben soll, um die Skateboardfahrer einzuschüchtern. Zu einer Schussabgabe kam es nicht. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zu den Insassen des silbernen Hyundai erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

