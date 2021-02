Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Heusweiler (ots)

Am Samstagabend gegen 23:45 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Trierer Straße in Heusweiler in Fahrtrichtung Lebach. In Höhe des Anwesens 71 kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei geparkten Fahrzeugen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach dem Unfallgeschehen flüchtete der Unfallverursacher von der Örtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch die aufnehmenden Beamten konnten am Unfallort Karosserieteile des Unfallverursachers als Beweismittel beschlagnahmt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 entgegen.

