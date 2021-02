Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Containerbrand in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Unbekannte setzten am Freitagabend gegen 21:40 Uhr in der Lindenstraße in Riegelsberg den Inhalt eines Papiercontainers in Brand. Der Brand konnte in der Folge durch die Freiwillige Feuerwehr Riegelsberg gelöscht werden. An dem Container entstand durch das Brandgeschehen Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

