Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Metalldiebstahl

Völklingen-Fenne (ots)

Zu einem Metalldiebstahl kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände der ehemaligen Glashütte in der Hausenstraße in 66333 Völklingen. Durch bislang unbekannten Täter wurden auf dem Gelände zwei verschlossene Container an der Rückseite aufgeflext, um dann Kabelschrott daraus zu entwenden. Weiter wurde ein Bürocontainer aufgehebelt und diverse Büroutensilien entwendet. Der Bürocontainer wurde zudem mittels Farbe besprüht. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020.

