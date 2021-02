Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Papiercontainerbrand

Riegelsberg (ots)

Zu einem Papiercontainerbrand kam es am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr in der Lindenstraße. Zeugen die sich in der Nähe des Containers befanden, wurden auf den Brand aufmerksam und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Das Feuer konnte zeitnah durch die Freiwillige Feuerwehr Riegelsberg gelöscht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen können sich an die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell