Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Gasflaschen

Völklingen-Ludweiler (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18.02.2021, 22:00 Uhr, bis Freitag, 19.02.2021, 10:00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer in Völklingen-Ludweiler ansässigen Tankstelle und entwendeten aus einem verschlossenen Behältnis, welches die Täter zuvor aufbrachen, mehrere Gasflaschen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell