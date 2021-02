Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter entwendet Edelstahlgeländer

Püttlingen (ots)

In der Zeit vom Nachmittag des letzten Samstag bis gestern kam es in der Dasbachstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter demontierte an dem Anwesen Nr. 25 das an der Hauseingangstreppe montierte Edelstahlgeländer. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

