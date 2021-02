Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Firmenwagen

Völklingen-Ludweiler (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Lauterbacher Straße zu einem Einbruch in ein Firmenfahrzeug. Ein unbekannter Täter öffnete auf bislang unbekannte Art und Weise den Laderaum des Firmenfahrzeuges, das vor dem Anwesen Nr. 156 zum Parken abgestellt war und entwendete mehrere Werkzeugmaschinen unterschiedlicher Hersteller. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

