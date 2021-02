Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Püttlingen (ots)

Am Mittwoch (17.02.2021), in der Zeit zwischen 09:25 Uhr und 09:55 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Püttlingen, In der Humes 31 (vor dem medizinischen Versorgungszentrum), einen dort geparkten weißen BMW X2. Der verursachte Schaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro befindet sich hinten rechts in einer Höhe von ca. 40-84 cm. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor.

