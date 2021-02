Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pressemeldung der Polizeiinspektion Völklingen

Unbekannter beschädigt Transporter in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Heusweiler. Am 15.02.2021 wurde gegen 21:00 Uhr die Heckscheibe eines weißen Ford Transit in der Bergstraße in Heusweiler mittels eines unbekannten Gegenstandes eingeschlagen. Der Täter entfernte sich daraufhin fußläufig in Richtung Illinger Straße. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, welcher dunkle Kleidung, eine Basecap sowie eine Umhängetasche trug, gehandelt haben. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

