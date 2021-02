Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß mit anschließender Flucht

Völklingen (ots)

Aufgrund der Missachtung einer roten Ampel kam es am späten Mittwochabend in der Karolinger Straße, Einmündung Saarwiesenstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und dem BMW X1 eines 53-jährigen aus Püttlingen. Der 53-Jährige bog mit seinem BMW bei Grünlicht von der Karolinger Straße nach links in die Saarwiesenstraße ab. Der unbekannte Unfallverursacher passierte aus entgegenkommender Richtung die Einmündung mit überhöhter Geschwindigkeit. Zudem zeigte die Ampel für ihn Rotlicht. Im Einmündungsbereich kam es dadurch zum Kontakt der beiden Fahrzeuge. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden an dem BMW des 53-Jährigen aus Püttlingen. Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

