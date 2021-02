Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines PKW-Anhänger

Völklingen-Lauterbach (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Hauptstraße 197 zum Diebstahl eines PKW-Anhängers. Nachdem der Eigentümer gegen 22:00 Uhr laute Geräusche vor der Tür wahrgenommen hatte öffnete er seine Haustür und konnte noch beobachten, wie sein zuvor vor dem Haus geparkter Anhänger durch einen Kleinwagen gezogen in Richtung Landesgrenze davonfuhr. Der Anhänger hatte ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 kg und es war eine weiß/graue Plane montiert. Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

