Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pkw überschlägt sich mehrmals auf der BAB1

Heusweiler-Holz (ots)

Am späten Montagvormittag ereignete sich auf der BAB1 in Höhe der Anschlussstelle Holz in Fahrtrichtung Saarbrücken ein Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige aus Völklingen kam aus bislang nicht bekannter Ursache mit ihrem schwarzen Ford Fiesta von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Grünstreifen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches sich anschließend mehrmals überschlug, bevor es zum Stillstand kam. Die 19-Jährige wurde lediglich leicht verletzt. Die BAB 1 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

