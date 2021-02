Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zwei Verkehrsteilnehmer flüchten nach Unfall auf der BAB 620

Völklingen-Wehrden (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der BAB620 in Fahrtrichtung Saarlouis in Höhe der Anschlussstelle Wadgassen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer übersah beim Überholen den gelben Opel Corsa eines 40-Jährigen aus Saarlouis. Dieser führte ein Ausweichmanöver durch und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Durch die Kollision drehte sich der Kleinwagen mehrmals und kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der schwarze Peugeot 308 einer 53-Jährigen aus Ensdorf und ein weiterer bislang unbekannter weißer Pkw, welche sich unmittelbar hinter dem Opel Corsa befanden, mussten eine Gefahrenbremsung durchführen. Dadurch kollidierten beide Fahrzeuge miteinander und ebenfalls mit der Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall wurde der Peugeot 308 gegen den gelben Opel Corsa geschleudert und kam ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Sowohl der Unfallverurscher, als auch der zweite unbekannte Fahrzeugführer entfernten sich nach dem Unfallgeschehen unerlaubt von der Unfallstelle. Verletzt wurde niemand. An dem Opel Corsa und dem Peugeot 308 entstand jeweils Totalschaden. Die BAB 620 musste für die Zeit der Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt gegen die beiden unbekannten Fahrzeugführer wegen Unfallflucht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

