Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruchsdiebstahl

Völklingen-Wehrden (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl in das Vereinsheim des "Drachenclub Nepomuk" in der verlängerten Gehlenbrunnenstraße kam es in dem Zeitraum vom 31.01. 21 bis zum 07.02.2021. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Vereinsheims auf und entwendeten mehrere neuwertige Lenkdrachen und Getränke, nachdem zuvor alle Behältnisse durchwühlt worden waren. Der Gesamtschaden wurde auf 700 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell