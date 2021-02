Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rollerdiebstahl

Großrosseln (ots)

Am Mittwochnachmittag in der Zweit zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr kam es in der Rosselstraße vor dem Anwesen Nr. 7 zu einem Rollerdiebstahl. An dem Roller war ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht. Der Roller war blau und lila lackiert. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell