POL-VK: Versuchter Einbruch in eine Bäckereifiliale

Völklingen (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale kam es letztes Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Neptunstraße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte eine zweiflügelige Schiebetür des Kundeneingangs aufzuhebeln, was jedoch misslang. Entsprechende Einbruchsspuren konnten im Eingangsbereich festgestellt werden. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruchsversuch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

