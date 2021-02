Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Ludweiler (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagnachmittag brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Karlsbrunner Straße ein. Die Täter verschafften sich Zugang in das Anwesen durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster. Hier durchwühlten die Täter alle Räumlichkeiten des Anwesens. Entwendet wurde lediglich ein Schlüssel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

