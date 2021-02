Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Graffiti

Völklingen Heidstock (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti kam es in der Zeit von Montag dem 25.01.21 bis gestern Nachmittag in der Gerhardstraße. Ein bislang unbekannter Täter besprühte mehrere Flächen im Bereich der Gerhardstraße 90 bis 94 mittels brauner und roter Farbe. Die Farbschmierereien hatten zum Teil eine Größe von ca. 150 cm x 80 cm. Der geschätzte Schaden liegt bei ca. 500 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell