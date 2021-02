Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Völklingen (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen versuchte ein bislang Unbekannter in eine Bäckerei in der Neptunstraße einzubrechen. Der Täter ließ jedoch von einer weiteren Tatausführung ab und flüchtete unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von der Bevölkerung erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

