POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen (ots)

Zwischen Donnerstag, den 28.01.2021, 11:00 Uhr, und Freitag, den 29.01.2021, 17:00 Uhr, ereignete sich in der Köllertalstraße in Püttlingen eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 30-jährigen Frau aus Riegelsberg. Diese hatte ihren PKW, einen Smart Forfour, am Fahrbahnrand der Köllertalstraße geparkt. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher liegen derzeit keine vor. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegengenommen.

