Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Großrosseln (ots)

Am Samstag, den 30.01.2021, wurde um 20:25 Uhr in der Straße Am Mühlenbach ein 54-jähriger Fahrzeugführer eines Hyundai von einem Kommando der PI Völklingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann aus Großrosseln unter alkoholischer Beeinflussung stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem erwartet ihn die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

