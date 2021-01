Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Riegelsberg (ots)

Am Freitag, den 29.01.2021, ereignete sich in der Invalidenstraße in Riegelsberg eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 53-jährigen Frau aus Riegelsberg. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten BMW der Geschädigten. Anschließend flüchtete der Verursacher unerkannt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegengenommen.

