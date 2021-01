Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 29.01.2021, zwischen 14:50 Uhr und 15:20 Uhr, wurde in der Rathausstraße in Völklingen im Parkhaus des Globus-Marktes der geparkte Ford-Focus eines 26-jährigen Mannes von einem ausparkenden PKW beschädigt. Nach dem Unfallgeschehen entfernte der Unfallverursacher sich unerkannt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 entgegengenommen.

