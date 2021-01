Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 18-Jähriger beschädigt Streifenwagen

Völklingen (ots)

Völklingen. Am späten Donnerstagabend warf ein 18-jähriger Syrer mit einem schweren Stein die Windschutzscheibe eines Streifenwagens ein, welcher unmittelbar vor der Polizeidienststelle stand. Die Windschutzscheibe war komplett zerborsten. Ziel des in Püttlingen wohnhaften jungen Immigranten war es offenbar von der Polizei verhaftet zu werden, was dieser selbst lautstark forderte. Der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende und psychisch auffällige junge Mann musste schließlich in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden.

