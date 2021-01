Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines Fahrradständers

Holz (ots)

Holz. In der Zeit vom späten Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag entwendete ein bislang Unbekannter einen Fahrradständer vor der Grundschule im Glück-Auf-Weg. Der Unbekannte schraubte den fest am Boden verankerten Fahrradständer ab und flüchtete mit dem Diebesgut. Zudem wurden zwischen Freitag und Montag bereits mehrere Graffiti an der Hauswand der Grundschule angebracht. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell