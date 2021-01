Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Beim Diebstahl von Katalysator auf frischer Tat ertappt

Völklingen (ots)

Völklingen. Am 28.01.2021, gegen 00:30 Uhr, entwendeten zwei männliche Personen in der Hofstattstraße den Katalysator eines geparkten VW Polo. Der VW Polo wurde aufgebockt und der Katalysator herausgeschnitten. Die Tat wurde von Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei informierten. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in einem schwarzen BMW, welcher in der Karolinger Straße durch ein Streifenkommando gestellt werden konnte. Kurz zuvor warf einer der beiden Täter den Katalysator aus dem Fenster des BMW auf einen Parkplatz. In dem BMW konnten die Polizeibeamten entsprechendes Tat-Werkzeug auffinden. Die beiden 29 und 39-jährigen Rumänen sind bereits polizeibekannt. Gegen die beiden werden entsprechende Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

