Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Pkw und Kleinkraftrad am 22.01.2021

Heusweiler (ots)

Am Freitag, den 22.01.2021 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 33jähriger Mann mit einem Kleinkraftrad die Trierer Straße aus Richtung Heusweiler kommend in Fahrtrichtung Lebach. Ein grauer Audi mit Völklinger-Kreiskennung befuhr die Autobahnausfahrt und wollte nach links in die Trierer Straße in Fahrtrichtung Heuweiler abbiegen. Hierbei übersieht der 29jährige Pkw-Führer das Kleinkraftrad, welches sich auf der bevorrechtigten Straße befindet und es kommt zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Kleinkraftrades wird schwer verletzt, wobei die genauen Verletzungen zum Aufnahmezeitpunkt nicht feststanden und wird in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Kleinkraftrad verfügte über keine aktuell gültige Versicherung und der 33jährige Mann ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis.

